В пакистанском городе Карачи вблизи международного аэропорта произошел взрыв: погибли два человека

В пакистанском городе Карачи рядом с международным аэропортом имени Джинны произошел взрыв. По меньшей мере два человека погибли, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на министра внутренних дел провинции Синд Зию Ланджара, пишет УНН.

Детали

В результате взрыва вспыхнули два автомобиля и два мотоцикла. Ланджар заявил, что в автомобиле, который пострадал от взрыва, находились иностранные граждане, по его мнению, это была атака против иностранцев.

По факту взрыва уже началось расследование, в частности изучаются записи с камер видеонаблюдения. Есть сообщения о самодельном взрывном устройстве, добавил министр.

Сначала полиция заявляла, что в результате взрыва один человек погиб и еще шесть получили ранения. В скорой помощи сообщили, что шесть раненых в результате взрыва были доставлены в больницу.

Напомним

В Исламабаде подорвался автомобиль, сопровождавший делегацию с послом рф. Один полицейский погиб, трое ранены. Посол РФ и другие дипломаты не пострадали.