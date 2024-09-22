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У Пакистані підірвався автомобіль супроводу посла рф

У Пакистані підірвався автомобіль супроводу посла рф

Київ • УНН

 • 22699 перегляди

В Ісламабаді підірвався автомобіль, що супроводжував делегацію з послом РФ. Один поліцейський загинув, троє поранені. Посол РФ та інші дипломати не постраждали.

В неділю, 22 вересня, у столиці Пакистан Ісламабаді  автомобіль, що супроводжував делегацію, яка включала посла Росії в Ісламабаді Олександра Хорева, підірвався на міні. Про це заявили у місцевому посольстві рф, передає УНН

Деталі

Самі росіяни заявили, що посол рф в Ісламабаді Олександр Хорев, перебуваючи у складі делегації послів різних країн, брав участь у Форумі з розвитку туризму в долині Сват, провінції Хайбер-Пахтунхва.

Захід був організований Торгово-промисловою палатою Ісламабада.

Після завершення форуму, дорогою з міста Мінгора до готелю, автомобіль, що супроводжував делегацію, підірвався на міні. Внаслідок вибуху кілька поліцейських отримали поранення.

Представники дипкорпусу, включно з послом Хоревим, не постраждали.

Доповнення

Тим часом місцеве видання Daily Pakistan, унаслідок інциденту, що стався в районі Малам Джабба, загинув один поліцейський, ще троє дістали поранення.  

Влада почала ретельну пошукову операцію, щоб знайти винуватців вибуху.  Район був перекритий. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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