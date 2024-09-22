У Пакистані підірвався автомобіль супроводу посла рф
Київ • УНН
В Ісламабаді підірвався автомобіль, що супроводжував делегацію з послом РФ. Один поліцейський загинув, троє поранені. Посол РФ та інші дипломати не постраждали.
В неділю, 22 вересня, у столиці Пакистан Ісламабаді автомобіль, що супроводжував делегацію, яка включала посла Росії в Ісламабаді Олександра Хорева, підірвався на міні. Про це заявили у місцевому посольстві рф, передає УНН
Деталі
Самі росіяни заявили, що посол рф в Ісламабаді Олександр Хорев, перебуваючи у складі делегації послів різних країн, брав участь у Форумі з розвитку туризму в долині Сват, провінції Хайбер-Пахтунхва.
Захід був організований Торгово-промисловою палатою Ісламабада.
Після завершення форуму, дорогою з міста Мінгора до готелю, автомобіль, що супроводжував делегацію, підірвався на міні. Внаслідок вибуху кілька поліцейських отримали поранення.
Представники дипкорпусу, включно з послом Хоревим, не постраждали.
Доповнення
Тим часом місцеве видання Daily Pakistan, унаслідок інциденту, що стався в районі Малам Джабба, загинув один поліцейський, ще троє дістали поранення.
Влада почала ретельну пошукову операцію, щоб знайти винуватців вибуху. Район був перекритий.