В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения посла рф
Киев • УНН
В Исламабаде подорвался автомобиль, сопровождавший делегацию с послом РФ. Один полицейский погиб, трое ранены. Посол РФ и другие дипломаты не пострадали.
В воскресенье, 22 сентября, в столице Пакистан Исламабаде автомобиль, сопровождавший делегацию, которая включала посла России в Исламабаде Александра Хорева, подорвался на мине. Об этом заявили в местном посольстве рф, передает УНН
Детали
Сами россияне заявили, что посол рф в Исламабаде Александр Хорев, находясь в составе делегации послов разных стран, участвовал в Форуме по развитию туризма в долине Сват, провинции Хайбер-Пахтунхва.
Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Исламабада.
После завершения форума, по дороге из города Мингора в отель, автомобиль, сопровождавший делегацию, подорвался на мине. В результате взрыва несколько полицейских получили ранения.
Представители дипкорпуса, включая посла Хорева, не пострадали.
Дополнение
Тем временем местное издание Daily Pakistan, в результате инцидента, произошедшего в районе Малам Джабба, погиб один полицейский, еще трое получили ранения.
Власти начали тщательную поисковую операцию, чтобы найти виновников взрыва. Район был перекрыт.