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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения посла рф

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22 сентября 2024, 16:35  •  5951 просмотра

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В Исламабаде подорвался автомобиль, сопровождавший делегацию с послом РФ. Один полицейский погиб, трое ранены. Посол РФ и другие дипломаты не пострадали.

В воскресенье, 22 сентября, в столице Пакистан Исламабаде  автомобиль, сопровождавший делегацию, которая включала посла России в Исламабаде Александра Хорева, подорвался на мине. Об этом заявили в местном посольстве рф, передает УНН

Детали

Сами россияне заявили, что посол рф в Исламабаде Александр Хорев, находясь в составе делегации послов разных стран, участвовал в Форуме по развитию туризма в долине Сват, провинции Хайбер-Пахтунхва.

Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Исламабада.

После завершения форума, по дороге из города Мингора в отель, автомобиль, сопровождавший делегацию, подорвался на мине. В результате взрыва несколько полицейских получили ранения.

Представители дипкорпуса, включая посла Хорева, не пострадали.

Дополнение

Тем временем местное издание Daily Pakistan, в результате инцидента, произошедшего в районе Малам Джабба, погиб один полицейский, еще трое получили ранения.  

Власти начали тщательную поисковую операцию, чтобы найти виновников взрыва.  Район был перекрыт. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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