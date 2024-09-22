В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения посла рф

В воскресенье, 22 сентября, в столице Пакистан Исламабаде автомобиль, сопровождавший делегацию, которая включала посла России в Исламабаде Александра Хорева, подорвался на мине. Об этом заявили в местном посольстве рф, передает УНН



Детали

Сами россияне заявили, что посол рф в Исламабаде Александр Хорев, находясь в составе делегации послов разных стран, участвовал в Форуме по развитию туризма в долине Сват, провинции Хайбер-Пахтунхва.

Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Исламабада.

После завершения форума, по дороге из города Мингора в отель, автомобиль, сопровождавший делегацию, подорвался на мине. В результате взрыва несколько полицейских получили ранения.

Представители дипкорпуса, включая посла Хорева, не пострадали.

Дополнение

Тем временем местное издание Daily Pakistan, в результате инцидента, произошедшего в районе Малам Джабба, погиб один полицейский, еще трое получили ранения.

Власти начали тщательную поисковую операцию, чтобы найти виновников взрыва. Район был перекрыт.