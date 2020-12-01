У ОПЗЖ кажуть, що не продовжуватимуть повноваження глави НАБУ Ситника

З цієї причини нардеп не збирається підтримувати урядовий законопроект про продовження повноважень Артема Ситника, який втратив їх в зв’язку з рішенням КСУ про незаконне призначення.

“Ні. Не буду підтримувати”, — сказав Німченко.

НАБУ не демонструє коефіцієнт корисної дії. Країна витратила на цей орган вже близько 6 млрд грн, а замість вагомих результатів — одні “пшики”, зазначає політик.

“Я можу назвати масу успішних справ, але „обіцяти — не означає одружитися“. Ви ж пам’ятаєте „справу Свинарчука“, голосно було? У ковдрі когось тягали (ймовірно, мається на увазі колишній глава податкової Роман Насіров, — ред.), „Роттердам +“, з „Мотор Січ“ що діється... Все це лише гучні назви, які за фактом закінчилися пшиком. Зате реальний вирок отримала жінка-клерк, суддя Дніпропетровського суду, яка подала декларацію не на електронному носії, а в паперовому вигляді”, — підкреслює Німченко.

Нагадаємо, ВАКС закрив “справу Роттердам +”, а після знову її відновив.

У той же час “справа Свинарчука” потрапила в виробництво до детективу НАБУ Дмитру Литвиненко, який в ньому ж і фігурував разом з підозрюваними. В оприлюдненому листуванні він уточнював у партнера Ігоря Гладковського (сина Олега Гладковського, секретаря РНБО на той момент): які його фірми потрібно викреслити з переліку проблемних, щоб вони і далі могли виконувати оборонні замовлення. Після розголосу зв’язку НАБУ і “бізнесу Свинарчука”, Литвиненко був покараний “зауваженням”, але з посади не звільнений.

Цей же Литвиненко в 2018 році ледь не зірвав один з найбільших оборонних замовлень країни на ремонт індійських Ан-32 в сумі 400 млн доларів. Зусиллями послів України в Індії контракт був відновлений, а український “Завод 410 ЦА” продовжив ремонтувати індійські літаки. Пізніше таке втручання НАБУ назвуть диверсією і навіть ініціюють кримінальну справу за цим фактом. Однак Литвиненко так і продовжить працювати в НАБУ.

“У грудні 2017 року, завдяки спільним титанічним зусиллям ДП “Завод 410 ЦА”, “ДП „Антонов“ і ДП „Спецтехноекспорт“, українська сторона переконала індійських замовників в необхідності проведення імпортозаміщення російських комплектуючих Ан-32 на західні аналоги і в повній мірі виконати умови контракту. Однак, в 2018 році завод зіткнувся з труднощами в підписанні додаткових угод на продовження терміну дії контракту і проведення імпортозаміщення. Причиною затримок стали публікації маніпулятивної інформації в індійських ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи України (НАБУ — ред.)”, — коментували раніше вищевикладену ситуацію в ДП “Завод 410 ЦА”.