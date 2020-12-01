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В ОПЗЖ говорят, что не будут продлевать полномочия главы НАБУ Сытника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро себя дискредитировало. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики Василий Нимченко.

По этой причине нардеп не собирается поддерживать правительственный законопроект о продлении полномочий Артема Сытника, утратившего их в связи с решением КСУ о незаконном назначении.

“Нет. Не буду поддерживать”, — сказал Нимченко.

НАБУ не демонстрирует коэффициент полезного действия. Страна потратила на этот орган уже порядка 6 млрд грн, а вместо весомых результатов — одни “пшики”, отмечает политик.

“Я могу назвать массу успешных дел, но „обещать — не значит жениться“. Вы же помните „дело Свинарчуков“, громко было? В одеяле кого-то тягали (вероятно, имеется ввиду бывший глава налоговой Роман Насиров, — ред.), „Роттердам +“, с „Мотор Сичь“ что творится... Все это только громкие названия, которые по факту закончились пшиком. Зато реальный приговор получила женщина-клерк, судья Днепропетровского суда, которая подала декларацию не на электронном носителе, а в бумажном виде”, — подчеркивает Нимченко.

Напомним, ВАКС закрыл “дело Роттердам +”, а после снова его возобновил.

В тоже время “дело Свинарчуков” попало в производство к детективу НАБУ Дмитрию Литвиненко, который в нем же и фигурировал вместе с подозреваемыми. В обнародованной переписке он уточнял у партнера Игоря Гладковского (сына Олега Гладковского, секретаря СНБО на тот момент): какие его фирмы нужно вычеркнуть из перечня проблемных, чтоб они и дальше могли выполнять оборонные заказы. После огласки связи НАБУ и “бизнеса Свинарчука”, Литвиненко был наказан “замечанием”, но с должности не уволен.

Этот же Литвиненко в 2018 году едва не сорвал один из крупнейших оборонных заказов страны на ремонт индийских Ан-32 в сумме 400 млн долларов. Усилиями послов Украины в Индии контракт был восстановлен, а украинский “Завод 410 ЦА” продолжил ремонтировать индийские самолеты. Позже такое вмешательство НАБУ назовут диверсией и даже инициируют уголовное дело по этому факту. Однако Литвиненко так и продолжит работать в НАБУ.

“В декабре 2017 года, благодаря совместным титаническим усилиям ГП “Завод 410 ЦА”, “ГП „Антонов“ и ГП „Спецтехноэкспорт“, украинская сторона переубедила индийских заказчиков в необходимости проведения импортозамещения российских комплектующих Ан-32 на западные аналоги и в полной мере выполнить условия контракта. Однако, в 2018 году завод столкнулся с трудностями в подписании дополнительных соглашений на продление срока действия контракта и проведения импортозамещения. Причиной задержек стали публикации манипулятивной информации в индийских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Украины (НАБУ — ред)” , - комментировали ранее вышеизложенную ситуацию в ГП “Завод 410 ЦА”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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