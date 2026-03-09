У низці регіонів України 10 березня будуть діяти графіки відключень
Київ • УНН
Укренерго вводить обмеження електропостачання з 8:00 через наслідки російських атак. Графіки діятимуть для побутових та промислових споживачів.
У частині регіонів України завтра з 8:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 10 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки погодинних відключень (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
