В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 14059 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 23154 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 15558 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
9 марта, 11:13 • 36455 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29455 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46274 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 65216 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 108389 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56159 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
В ряде регионов Украины 10 марта будут действовать графики отключений

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Укрэнерго вводит ограничения электроснабжения с 8:00 из-за последствий российских атак. Графики будут действовать для бытовых и промышленных потребителей.

В ряде регионов Украины 10 марта будут действовать графики отключений

В части регионов Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 10 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики почасовых отключений (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Вражеские атаки обесточили часть трех областей, в отдельных регионах - графики09.03.26, 12:28 • 2690 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина