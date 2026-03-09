В ряде регионов Украины 10 марта будут действовать графики отключений
Киев • УНН
Укрэнерго вводит ограничения электроснабжения с 8:00 из-за последствий российских атак. Графики будут действовать для бытовых и промышленных потребителей.
В части регионов Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 10 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики почасовых отключений (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
