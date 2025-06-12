У нових автомобілях BMW буде автоматичне ввімкнення сигналів повороту

BMW представила автомобіль, що базується на новій платформі Neue Klasse - електричний кросовер iX3. Модель оснащена вдосконаленою системою допомоги водієві, яка забезпечує більший рівень автономії та безпеки. Відмінною рисою нової системи є її здатність працювати в симбіозі з водієм. Зокрема, у нових BMW буде автоматичне ввімкнення сигналів повороту. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Verge.

Деталі

Однією з ключових особливостей iX3 є нова обчислювальна платформа, оснащена чіпом Qualcomm Snapdragon Ride, що забезпечує значно більшу обробну потужність, порівняно з попередніми моделями BMW. Вдосконалена система датчиків, включаючи камери та радари, дозволяє автомобілю точніше оцінювати ситуацію на дорозі.

Система моніторингу водія відстежує його увагу, використовуючи технологію відслідковування руху очей, щоб не просто попереджати про відволікання, а й активніше допомагати у керуванні. Наприклад, під час їзди на автомагістралі автомобіль може самостійно змінювати смугу, якщо водій виявляє намір це зробити, навіть включаючи та автоматично вимикаючи сигнал повороту.

У iX3 також удосконалено систему стабільності та керування потужністю електромоторів. Завдяки новому процесору, який агрегує функції стабільності, тяги та електричного керування, автомобіль забезпечує плавний і комфортний рух, зокрема на мокрих дорогах.

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Кросовер BMW iX3 може здійснити поїдку дальністю до 640 км на одному заряді завдяки новій архітектурі батареї та підтримці швидкої зарядки потужністю до 400 кВт, що дозволяє додавати до 320 км пробігу за 10 хвилин.

BMW ставить великі надії на електричний iX3, сподіваючись, що він стане конкурентом для традиційних бензинових моделей і привабить споживачів до електричних автомобілів. Новинка є частиною стратегії компанії, яка планує випустити кілька нових моделей на платформі Neue Klasse в найближчі роки.

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Нагадаємо

у травні погочного року китайський виробник BYD вперше обігнав Tesla за продажами електричних автомобілів на європейському континенті. Тим часом компанія Ілона Маска відстає все більше - показники продажів Tesla у квітні впали.