В новых автомобилях BMW будет автоматическое включение сигналов поворота

BMW представила автомобиль, основанный на новой платформе Neue Klasse - электрический кроссовер iX3. Модель оснащена усовершенствованной системой помощи водителю, которая обеспечивает больший уровень автономии и безопасности. Отличительной особенностью новой системы является ее способность работать в симбиозе с водителем. В частности, в новых BMW будет автоматическое включение сигналов поворота. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Verge.

Детали

Одной из ключевых особенностей iX3 является новая вычислительная платформа, оснащенная чипом Qualcomm Snapdragon Ride, что обеспечивает значительно большую обрабатывающую мощность, по сравнению с предыдущими моделями BMW. Усовершенствованная система датчиков, включая камеры и радары, позволяет автомобилю точнее оценивать ситуацию на дороге.

Система мониторинга водителя отслеживает его внимание, используя технологию отслеживания движения глаз, чтобы не просто предупреждать об отвлечении, но и активнее помогать в управлении. Например, во время езды на автомагистрали автомобиль может самостоятельно менять полосу, если водитель проявляет намерение это сделать, даже включая и автоматически выключая сигнал поворота.

В iX3 также усовершенствована система стабильности и управления мощностью электромоторов. Благодаря новому процессору, который агрегирует функции стабильности, тяги и электрического управления, автомобиль обеспечивает плавное и комфортное движение, в частности на мокрых дорогах.

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Кроссовер BMW iX3 может совершить поездку дальностью до 640 км на одном заряде благодаря новой архитектуре батареи и поддержке быстрой зарядки мощностью до 400 кВт, что позволяет добавлять до 320 км пробега за 10 минут.

BMW возлагает большие надежды на электрический iX3, надеясь, что он станет конкурентом для традиционных бензиновых моделей и привлечет потребителей к электрическим автомобилям. Новинка является частью стратегии компании, которая планирует выпустить несколько новых моделей на платформе Neue Klasse в ближайшие годы.

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Напомним

в мае погодичного года китайский производитель BYD впервые обогнал Tesla по продажам электрических автомобилей на европейском континенте. Тем временем компания Илона Маска отстает все больше - показатели продаж Tesla в апреле упали.