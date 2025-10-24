$41.900.14
У Новій Зеландії прооперували хлопчика, який проковтнув 100 магнітів і вони зчепилися в кишківнику

Київ • УНН

 • 308 перегляди

У Новій Зеландії 13-річному хлопчику провели складну операцію після того, як він проковтнув до 100 неодимових магнітів, куплених через інтернет. Магніти злиплися всередині кишечника, утворивши чотири металеві ланцюги, що спричинили пошкодження тканин.

У Новій Зеландії прооперували хлопчика, який проковтнув 100 магнітів і вони зчепилися в кишківнику

У Новій Зеландії 13-річному хлопчику провели складну операцію після того, як він проковтнув до 100 потужних неодимових магнітів, куплених через інтернет. Магніти злиплися всередині його кишечника, утворивши чотири металеві ланцюги, що спричинили пошкодження тканин. Про це повідомляє NBC News з посиланням на New Zealand Medical Journal, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на Північному острові, у місті Тауранга. Через чотири дні сильного болю хлопця госпіталізували. Хірурги лікарні витягли магніти разом із частинами пошкодженого кишечника. Після восьми днів лікування дитину виписали, повідомив New Zealand Medical Journal.

У Центрі Шалімова розповіли, який метод видалення донорської нирки став "золотим стандартом" у трансплантології21.10.25, 17:35 • 2820 переглядiв

За даними лікарів, підліток проковтнув близько 80–100 магнітів розміром 5×2 мм, імовірно, "граючись або з цікавості". Такі магніти заборонені до продажу в Новій Зеландії з 2013 року, однак їх досі можна придбати на онлайн-майданчиках, попри попередження уряду про небезпеку.

Хоча ці магніти зазвичай рекламуються як офісні іграшки для дорослих, з випадків тут і за кордоном зрозуміло, що вони становлять занадто великий ризик для дітей

– ще у 2013 році заявляв тодішній міністр у справах споживачів Саймон Бріджес.

Автори медичного звіту зазначають, що контролювати дотримання заборони складно, адже товари легко замовити через закордонні інтернет-платформи. У цьому випадку магніти були придбані через китайський маркетплейс Temu.

Представники Temu у коментарі для NBC News заявили, що поки не можуть підтвердити факт покупки саме через їхню платформу, але "щиро шкодують про інцидент" і "бажають хлопчику повного одужання".

Ми дуже серйозно ставимося до безпеки продукції та постійно перевіряємо продавців, щоб переконатися, що вони дотримуються місцевих правил 

– додали в компанії, пообіцявши видалити всі потенційно небезпечні товари.

Очний імплантат допоміг незрячим пацієнтам знову читати21.10.25, 10:03 • 4572 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Нова Зеландія