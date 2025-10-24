В Новой Зеландии прооперировали мальчика, который проглотил 100 магнитов, и они сцепились в кишечнике

$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
16:33 • 13018 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 15064 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 20262 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 18892 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34962 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24200 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
24 октября, 12:13 • 19473 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27648 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 72032 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР 24 октября, 09:56
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА 24 октября, 11:04
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда 24 октября, 11:32
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета 24 октября, 11:40
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение» 24 октября, 12:41
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen 24 октября, 12:47
24 октября, 12:47 • 34962 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета 24 октября, 11:40
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда 24 октября, 11:32
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию 24 октября, 06:00
24 октября, 06:00 • 72032 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi" 14:55
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение» 24 октября, 12:41
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте 24 октября, 09:50
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга 24 октября, 07:30
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги 23 октября, 15:24
В Новой Зеландии прооперировали мальчика, который проглотил 100 магнитов, и они сцепились в кишечнике

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В Новой Зеландии 13-летнему мальчику провели сложную операцию после того, как он проглотил до 100 неодимовых магнитов, купленных через интернет. Магниты слиплись внутри кишечника, образовав четыре металлические цепи, что привело к повреждению тканей.

В Новой Зеландии 13-летнему мальчику провели сложную операцию после того, как он проглотил до 100 мощных неодимовых магнитов, купленных через интернет. Магниты слиплись внутри его кишечника, образовав четыре металлические цепи, что привело к повреждению тканей. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на New Zealand Medical Journal, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел на Северном острове, в городе Тауранга. Через четыре дня сильной боли мальчика госпитализировали. Хирурги больницы извлекли магниты вместе с частями поврежденного кишечника. После восьми дней лечения ребенка выписали, сообщил New Zealand Medical Journal.

В Центре Шалимова рассказали, какой метод удаления донорской почки стал "золотым стандартом" в трансплантологии21.10.25, 17:35 • 2820 просмотров

По данным врачей, подросток проглотил около 80–100 магнитов размером 5×2 мм, предположительно, "играя или из любопытства". Такие магниты запрещены к продаже в Новой Зеландии с 2013 года, однако их до сих пор можно приобрести на онлайн-площадках, несмотря на предупреждения правительства об опасности.

Хотя эти магниты обычно рекламируются как офисные игрушки для взрослых, из случаев здесь и за рубежом понятно, что они представляют слишком большой риск для детей

– еще в 2013 году заявлял тогдашний министр по делам потребителей Саймон Бриджес.

Авторы медицинского отчета отмечают, что контролировать соблюдение запрета сложно, ведь товары легко заказать через зарубежные интернет-платформы. В этом случае магниты были приобретены через китайский маркетплейс Temu.

Представители Temu в комментарии для NBC News заявили, что пока не могут подтвердить факт покупки именно через их платформу, но "искренне сожалеют об инциденте" и "желают мальчику полного выздоровления".

Мы очень серьезно относимся к безопасности продукции и постоянно проверяем продавцов, чтобы убедиться, что они соблюдают местные правила 

– добавили в компании, пообещав удалить все потенциально опасные товары.

Глазной имплантат помог незрячим пациентам снова читать21.10.25, 10:03 • 4572 просмотра

Степан Гафтко

