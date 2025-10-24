В Новой Зеландии прооперировали мальчика, который проглотил 100 магнитов, и они сцепились в кишечнике

В Новой Зеландии 13-летнему мальчику провели сложную операцию после того, как он проглотил до 100 мощных неодимовых магнитов, купленных через интернет. Магниты слиплись внутри его кишечника, образовав четыре металлические цепи, что привело к повреждению тканей. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на New Zealand Medical Journal, пишет УНН.

Инцидент произошел на Северном острове, в городе Тауранга. Через четыре дня сильной боли мальчика госпитализировали. Хирурги больницы извлекли магниты вместе с частями поврежденного кишечника. После восьми дней лечения ребенка выписали, сообщил New Zealand Medical Journal.

По данным врачей, подросток проглотил около 80–100 магнитов размером 5×2 мм, предположительно, "играя или из любопытства". Такие магниты запрещены к продаже в Новой Зеландии с 2013 года, однако их до сих пор можно приобрести на онлайн-площадках, несмотря на предупреждения правительства об опасности.

– еще в 2013 году заявлял тогдашний министр по делам потребителей Саймон Бриджес.

Хотя эти магниты обычно рекламируются как офисные игрушки для взрослых, из случаев здесь и за рубежом понятно, что они представляют слишком большой риск для детей

Авторы медицинского отчета отмечают, что контролировать соблюдение запрета сложно, ведь товары легко заказать через зарубежные интернет-платформы. В этом случае магниты были приобретены через китайский маркетплейс Temu.

Представители Temu в комментарии для NBC News заявили, что пока не могут подтвердить факт покупки именно через их платформу, но "искренне сожалеют об инциденте" и "желают мальчику полного выздоровления".

Мы очень серьезно относимся к безопасности продукции и постоянно проверяем продавцов, чтобы убедиться, что они соблюдают местные правила