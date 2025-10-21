Глазной имплантат помог незрячим пациентам снова читать

$41.760.03
48.660.10
ukenru
06:03 • 11184 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 13799 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 12482 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 25810 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 46876 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 38691 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47023 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 85127 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33538 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32845 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
751мм
Популярные новости
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 13239 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 14472 просмотра
Сенат США отложил рассмотрение новых санкций против РФ: причины20 октября, 22:34 • 6956 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 12898 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 16410 просмотра
публикации
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 11187 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 27859 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 85129 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 56054 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 126340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Китай
Крым
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 4038 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 17426 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 73978 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69010 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 88795 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Глазной имплантат помог незрячим пациентам снова читать

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Группа незрячих пациентов в Великобритании восстановила способность читать после установки микрочипов в больнице Мурфилдс. Эта технология дает надежду людям с запущенной формой сухой возрастной макулярной дегенерации, поражающей пять миллионов человек во всем мире.

Глазной имплантат помог незрячим пациентам снова читать

В Великобритании группа незрячих пациентов снова может читать после установки имплантата, который "меняет жизнь", сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Хирург, установивший микрочипы пяти пациентам в больнице Moorfields в Лондоне, назвал результаты международного испытания "впечатляющими".

70-летняя Шейла Ирвин, зарегистрированная как незрячая, рассказала, что снова иметь возможность читать и разгадывать кроссворды - это просто невероятно: "Это прекрасно, замечательно. Это приносит мне такое удовольствие".

Эта технология дает надежду людям с запущенной формой сухой возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которая называется географической атрофией (ГА). Эта болезнь поражает пять миллионов человек по всему миру.

У людей с этим заболеванием, которое чаще встречается у пожилых людей, клетки в крошечной области сетчатки в задней части глаза постепенно повреждаются и отмирают, что приводит к размытому или искаженному центральному зрению. Цвет и мелкие детали часто теряются.

Новая процедура включает установку под сетчатку крошечного фотоэлектрического микрочипа размером 2 квадратных миллиметра, толщиной с человеческий волос.

Затем пациенты надевают очки со встроенной видеокамерой. Камера посылает инфракрасный луч видеоизображений на имплант в задней части глаза, который затем передает их на небольшой карманный процессор для улучшения и повышения четкости.

Затем изображения отправляются обратно в мозг пациента через имплант и зрительный нерв, возвращая ему зрение.

Пациенты потратили месяцы на обучение интерпретации изображений.

Махи Мукит, консультант-офтальмолог из больницы Moorfields, который возглавлял британское отделение испытания, рассказал BBC, что это "новаторская и меняющая жизнь технология".

"Это первый имплантат, который, как было продемонстрировано, дает пациентам значимое зрение, которое они могут использовать в своей повседневной жизни, например, для чтения, письма", - сказал он.

"Я считаю это большим достижением", - подчеркнул медик.

Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара16.09.25, 16:22 • 3271 просмотр

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Великобритания
Лондон