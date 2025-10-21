Глазной имплантат помог незрячим пациентам снова читать
Группа незрячих пациентов в Великобритании восстановила способность читать после установки микрочипов в больнице Мурфилдс. Эта технология дает надежду людям с запущенной формой сухой возрастной макулярной дегенерации, поражающей пять миллионов человек во всем мире.
В Великобритании группа незрячих пациентов снова может читать после установки имплантата, который "меняет жизнь", сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Хирург, установивший микрочипы пяти пациентам в больнице Moorfields в Лондоне, назвал результаты международного испытания "впечатляющими".
70-летняя Шейла Ирвин, зарегистрированная как незрячая, рассказала, что снова иметь возможность читать и разгадывать кроссворды - это просто невероятно: "Это прекрасно, замечательно. Это приносит мне такое удовольствие".
Эта технология дает надежду людям с запущенной формой сухой возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которая называется географической атрофией (ГА). Эта болезнь поражает пять миллионов человек по всему миру.
У людей с этим заболеванием, которое чаще встречается у пожилых людей, клетки в крошечной области сетчатки в задней части глаза постепенно повреждаются и отмирают, что приводит к размытому или искаженному центральному зрению. Цвет и мелкие детали часто теряются.
Новая процедура включает установку под сетчатку крошечного фотоэлектрического микрочипа размером 2 квадратных миллиметра, толщиной с человеческий волос.
Затем пациенты надевают очки со встроенной видеокамерой. Камера посылает инфракрасный луч видеоизображений на имплант в задней части глаза, который затем передает их на небольшой карманный процессор для улучшения и повышения четкости.
Затем изображения отправляются обратно в мозг пациента через имплант и зрительный нерв, возвращая ему зрение.
Пациенты потратили месяцы на обучение интерпретации изображений.
Махи Мукит, консультант-офтальмолог из больницы Moorfields, который возглавлял британское отделение испытания, рассказал BBC, что это "новаторская и меняющая жизнь технология".
"Это первый имплантат, который, как было продемонстрировано, дает пациентам значимое зрение, которое они могут использовать в своей повседневной жизни, например, для чтения, письма", - сказал он.
"Я считаю это большим достижением", - подчеркнул медик.
