Очний імплантат допоміг незрячим пацієнтам знову читати
Київ • УНН
Група незрячих пацієнтів у Великій Британії відновила здатність читати після встановлення мікрочіпів у лікарні Moorfields. Ця технологія дає надію людям із запущеною формою сухої вікової макулярної дегенерації, що вражає п'ять мільйонів людей у всьому світі.
У Великій Британії група незрячих пацієнтів знову може читати після встановлення імплантату, що "змінює життя", повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Хірург, який встановив мікрочіпи п'ятьом пацієнтам у лікарні Moorfields у Лондоні, назвав результати міжнародного випробування "вражаючими".
70-річна Шейла Ірвін, зареєстрована як незряча, розповіла, що знову мати можливість читати та розгадувати кросворди - це просто неймовірно: "Це прекрасно, чудово. Це приносить мені таке задоволення".
Ця технологія дає надію людям із запущеною формою сухої вікової макулярної дегенерації (ВМД), яка називається географічною атрофією (ГА). Ця хвороба вражає п'ять мільйонів людей по всьому світу.
У людей із цим захворюванням, яке частіше зустрічається у людей похилого віку, клітини в крихітній ділянці сітківки в задній частині ока поступово пошкоджуються і відмирають, що призводить до розмитого або спотвореного центрального зору. Колір та дрібні деталі часто втрачаються.
Нова процедура включає установку під сітківку крихітного фотоелектричного мікрочіпа розміром 2 квадратні міліметри, товщиною з людську волосину.
Потім пацієнти надягають окуляри із вбудованою відеокамерою. Камера посилає інфрачервоний промінь відеозображень на імплант у задній частині ока, який потім передає їх на невеликий кишеньковий процесор для покращення та підвищення чіткості.
Потім зображення відправляються назад у мозок пацієнта через імплант та зоровий нерв, повертаючи йому зір.
Пацієнти витратили місяці на навчання інтерпретації зображень.
Махі Мукіт, консультант-офтальмолог з лікарні Moorfields, який очолював британське відділення випробування, розповів BBC, що це "новаторська і технологія, що змінює життя".
"Це перший імплантат, який, як було продемонстровано, дає пацієнтам значущий зір, який вони можуть використовувати у своєму повсякденному житті, наприклад, для читання, письма", - сказав він.
"Я вважаю це великим досягненням", - наголосив медик.
У Львові лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового глиста, який потрапив в організм після укусу комара16.09.25, 16:22 • 3271 перегляд