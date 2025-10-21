Очний імплантат допоміг незрячим пацієнтам знову читати

Група незрячих пацієнтів у Великій Британії відновила здатність читати після встановлення мікрочіпів у лікарні Moorfields. Ця технологія дає надію людям із запущеною формою сухої вікової макулярної дегенерації, що вражає п'ять мільйонів людей у всьому світі.