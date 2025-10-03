У Норвегії зникли військові під час навчань біля кордону з росією: що відомо про їхні долі
Київ • УНН
Десять норвезьких солдатів зникли під час навчань у провінції Фіннмарк біля кордону з росією. П'ятьох знайшли ввечері 2 жовтня, решту - вранці 3 жовтня; їхньому життю нічого не загрожує.
У Норвегії біля кордону з росією під час навчань зникли 10 солдат. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезські ЗМІ nrk.no і tv2.no.
Деталі
Інцидент стався у провінції Фіннмарк на північному сході країни - вона розташована за Північним полярним колом, межує з Фінляндією і мурманською областю росії.
Військові не повернулись вчасно після закінчення навчань. Вього їх було 10 чоловік: 5 з них вдалось знайти увечері 2 жовтня.
Решту знайшли вже вранці 3 жовтня у муніципалітеті Нессебе в Східній Фіннмарці. Їхньому життю і здоров’ю нічого не погрожує.
Нагадаємо
