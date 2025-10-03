У Норвегії зникли військові під час навчань біля кордону з росією: що відомо про їхні долі

У Норвегії біля кордону з росією під час навчань зникли 10 солдат. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезські ЗМІ nrk.no і tv2.no.

Деталі

Інцидент стався у провінції Фіннмарк на північному сході країни - вона розташована за Північним полярним колом, межує з Фінляндією і мурманською областю росії.

Військові не повернулись вчасно після закінчення навчань. Вього їх було 10 чоловік: 5 з них вдалось знайти увечері 2 жовтня.

Решту знайшли вже вранці 3 жовтня у муніципалітеті Нессебе в Східній Фіннмарці. Їхньому життю і здоров’ю нічого не погрожує.

Нагадаємо

Нещодавно у Норвегії поблизу аеропорту Брьонньойсунд зафіксували дрон. Це вже другий випадок виявлення дрона поблизу цього аеропорту за останні дні.