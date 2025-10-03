В Норвегии пропали военные во время учений у границы с россией: что известно об их судьбах
Десять норвежских солдат пропали во время учений в провинции Финнмарк у границы с россией. Пятерых нашли вечером 2 октября, остальных - утром 3 октября; их жизни ничего не угрожает.
В Норвегии у границы с россией во время учений пропали 10 солдат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежские СМИ nrk.no и tv2.no.
Детали
Инцидент произошел в провинции Финнмарк на северо-востоке страны - она расположена за Северным полярным кругом, граничит с Финляндией и мурманской областью россии.
Военные не вернулись вовремя после окончания учений. Всего их было 10 человек: 5 из них удалось найти вечером 2 октября.
Остальных нашли уже утром 3 октября в муниципалитете Нессебю в Восточном Финнмарке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним
Недавно в Норвегии вблизи аэропорта Брённёйсунн зафиксировали дрон. Это уже второй случай обнаружения дрона вблизи этого аэропорта за последние дни.