У Німеччині затримали китаянку за підозрою у роботі на розвідку КНР
Київ • УНН
У Лейпцигу затримано громадянку Китаю за підозрою у співпраці з китайськими спецслужбами. Жінка, яка працювала в аеропорту, нібито передавала дані про військову техніку та персонал німецької оборонної компанії.
В Німеччині правоохоронці затримали громадянку Китаю Яці Х, яку підозрюють у співпраці зі спецслужбами КНР. Про це заявили в Генеральній прокуратурі Німеччини, передає УНН.
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Жінку затримали ще минулого тижня, але ордер на арешт суд видав у понеділок 30 вересня. Її затримали в у Лейпцигу співробітники Федерального управління кримінальної поліції, які також провели обшук вдома та на роботі підозрюваної.
ЇЇ підозрюють у роботі на китайську секретну службі. В прокуратурі заявили, що затримана, яка працює в аеропорту Лейпцига, нібито передавала дані іншому співробітнику китайської спецслужби, а саме окремо переслідуваному Цзянь Г.
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Зокрема, це стосувалося інформації про транспортування військової техніки та людей, пов’язаних з німецькою оборонною компанією.
Суд видав ордер на її арешт і постановив взяти під варту.
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