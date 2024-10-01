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У Німеччині затримали китаянку за підозрою у роботі на розвідку КНР

У Німеччині затримали китаянку за підозрою у роботі на розвідку КНР

Київ • УНН

 • 14705 перегляди

У Лейпцигу затримано громадянку Китаю за підозрою у співпраці з китайськими спецслужбами. Жінка, яка працювала в аеропорту, нібито передавала дані про військову техніку та персонал німецької оборонної компанії.

В Німеччині правоохоронці затримали громадянку Китаю Яці Х, яку підозрюють у співпраці зі спецслужбами КНР. Про це заявили в Генеральній прокуратурі Німеччини, передає УНН.

Деталі

Жінку затримали ще минулого тижня, але ордер на арешт суд видав у понеділок 30 вересня. Її затримали в  у Лейпцигу співробітники  Федерального управління кримінальної поліції, які також провели обшук вдома та на роботі підозрюваної.

ЇЇ підозрюють у роботі на китайську секретну службі. В прокуратурі заявили, що затримана, яка працює в аеропорту Лейпцига, нібито передавала дані іншому співробітнику китайської спецслужби, а саме окремо переслідуваному Цзянь Г.

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Зокрема, це стосувалося інформації про транспортування військової техніки та людей, пов’язаних з німецькою оборонною компанією.

Суд видав ордер на її арешт і постановив взяти під варту.

Нагадаємо

У Румунії чоловіка заарештували за підозрою у шпигунських діях на користь росії. Він нібито спостерігав, фотографував і передавав інформацію про військові об'єкти в Румунії

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
federalne-upravlinnia-kryminalnoi-politsii-nimechchynaФедеральне управління кримінальної поліції (Німеччина)
leiptsyhЛейпциг
nimechchynaНімеччина
rumuniiaРумунія
kytaiКитай
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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