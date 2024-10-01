В Германии задержали китаянку по подозрению в работе на разведку КНР

В Германии правоохранители задержали гражданку Китая Яци Х, которую подозревают в сотрудничестве со спецслужбами КНР. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Германии, передает УНН.

Детали

Женщину задержали еще на прошлой неделе, но ордер на арест суд выдал в понедельник 30 сентября. Ее задержали в в Лейпциге сотрудники Федерального управления уголовной полиции, которые также провели обыск дома и на работе подозреваемой.

Ее подозревают в работе на китайскую секретную службу. В прокуратуре заявили, что задержанная, которая работает в аэропорту Лейпцига, якобы передавала данные другому сотруднику китайской спецслужбы, а именно отдельно преследуемому Цзянь Г.

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В частности, это касалось информации о транспортировке военной техники и людей, связанных с немецкой оборонной компанией.

Суд выдал ордер на ее арест и постановил взять под стражу.

Напомним

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