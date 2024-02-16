У Німеччині заарештовано ще трьох підлітків у зв'язку з вбивством українського баскетболіста Єрмакова

У Німеччині затримано трьох підлітків, яких підозрюють у співучасті у вбивстві 17-річного гравця молодіжної збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Йдеться про 14-річного німця грецького походження з Херне та двох сирійців у віці 14 і 15 років з Гельзенкірхена, повідомили 16 лютого в німецькій поліції та прокуратурі. Їх підозрюють у співучасті у вбивстві 17-річного Єрмакова, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що головним підозрюваним у вбивстві слідство, як і раніше, вважає 15-річного німця турецького походження, якого було заарештовано 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину.

Нагадаємо

Володимиру Єрмакову ввечері 10 лютого було завдано смертельних ножових поранень на вокзалі в німецькому Оберхаузені. В автобусі на вокзал у Єрмакова та його товариша за командою Артема Козаченка виник словесний конфлікт з іншими молодими людьми. Після виходу з автобуса на вокзалі баскетболісти зазнали раптового нападу. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко, який також отримав ножові поранення, перебуває у реанімації.