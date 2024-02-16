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В Германии арестованы еще трое подростков в связи с убийством украинского баскетболиста Ермакова

В Германии арестованы еще трое подростков в связи с убийством украинского баскетболиста Ермакова

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 09:07  •  6524 просмотра

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В Германии арестовали еще трех подростков по подозрению в причастности к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова на железнодорожном вокзале в Оберхаузене.

В Германии задержаны трое подростков, которых подозревают в соучастии в убийстве 17-летнего игрока молодежной сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Речь идет о 14-летнем немце греческого происхождения из Херне и двух сирийцах в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена, сообщили 16 февраля в немецкой полиции и прокуратуре. Их подозревают в соучастии в убийстве 17-летнего Ермакова,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что главным подозреваемым в убийстве следствие по-прежнему считает 15-летнего немца турецкого происхождения, который был арестован 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.

Напомним

Владимиру Ермакову вечером 10 февраля было нанесено смертельное ножевое ранение на вокзале в немецком Оберхаузене. В автобусе на вокзал у Ермакова и его товарища по команде Артема Козаченко возник словесный конфликт с другими молодыми людьми. После выхода из автобуса на вокзале баскетболисты подверглись внезапному нападению. Врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко, который также получил ножевые ранения, находится в реанимации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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