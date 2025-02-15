У неділю відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС - МЗС Греції

МЗС Греції повідомило, що в неділю вранці в Мюнхені відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС, передає УНН.

"Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс завтра, у неділю, 16 лютого, о 8:30, візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки", - йдеться у заяві МЗС Греції.

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Президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити останні заяви Дональда Трампа.

Трамп, зокрема, заявив, що запроваджуєе нові 25%-ні мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США, що стане ще одним великим етапом його перегляду торгової політики.

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