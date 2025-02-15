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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126326 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185187 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149301 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140223 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118077 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144534 перегляди

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У неділю відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС - МЗС Греції

У неділю відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС - МЗС Греції

Київ • УНН

 • 42914 перегляди

У неділю в Мюнхені відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Наступного дня Макрон скликає саміт у Парижі для обговорення заяв Трампа щодо нових мит.

МЗС Греції повідомило, що в неділю вранці в Мюнхені відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС, передає УНН

"Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс завтра, у неділю, 16 лютого, о 8:30, візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки", - йдеться у заяві МЗС Греції. 

Доповнення 

Президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити останні заяви Дональда Трампа.

Трамп, зокрема, заявив, що запроваджуєе нові 25%-ні мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США, що стане ще одним великим етапом його перегляду торгової політики.

Сибіга окреслив колегам з G7 рішення, необхідні задля досягнення справедливого миру15.02.25, 19:44 • 26494 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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