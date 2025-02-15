В воскресенье состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС - МИД Греции
Киев • УНН
В воскресенье в Мюнхене состоится внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС. На следующий день Макрон созывает саммит в Париже для обсуждения заявлений Трампа о новых пошлинах.
МИД Греции сообщил, что в воскресенье утром в Мюнхене состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, передает УНН.
«Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8:30, примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел ЕС на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности», - говорится в заявлении МИД Греции.
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Президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить последние заявления Дональда Трампа.
Трамп, в частности, заявил, что вводит новые 25%-ные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США, что станет еще одним большим этапом его пересмотра торговой политики.
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