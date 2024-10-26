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У небі над Україною ППО збила майже половину з 91 російських дронів під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 49076 перегляди

росія атакувала Україну 91 дроном та 6 ракетами різних типів у ніч на 26 жовтня. Силам ППО вдалося знищити 44 ворожих БПЛА в різних областях України, є жертви серед цивільного населення.

У небі над Україною ППО збила майже половину з 91 російських дронів під час нічної атаки

У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 44 із 91 ударних ворожих безпілотників, випущених армією рф з вечора 25 жовтня. російські війська вдарили шістьма ракетами, зокрема трьома балістичними "Іскандерами". Про це у суботу повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, у ніч на 26 жовтня (із 19.00 25 жовтня) противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);

- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);

- 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.).

Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення. Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Зазначається, що один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Зеленський про нічну атаку рф: агресію не зупинити розмовами26.10.24, 12:07 • 56066 переглядiв

Тетяна Краєвська

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