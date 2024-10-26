Зеленський про нічну атаку рф: агресію не зупинити розмовами
Київ • УНН
Російські війська завдали масованих ударів по Києву, Дніпру та іншим регіонам України, загинуло 6 людей. Президент наголосив, що агресора можна зупинити лише силою та рішучими діями.
Армія рф ввечері п'ятниці та сьогодні вночі завдала ударів по Києву, Дніпру, Сумській, Хмельницькій областях та іншим регіонам України. росію вдасться змусити припинити війну і обстріли мирних міст завдяки силі та рішучості, вказав Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна
Як вказав Президент, за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. Серед загиблих дитина.
В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років.
Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості
Доповнення
В Дніпрі через ракетний удар рф вночі загинула дружина та донька поліцейського. Загалом внаслідок масованої атаки російських військ на Україну у ніч на 26 жовтня відомо про шістьох жертв та 27 поранених.