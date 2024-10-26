Зеленский о ночной атаке рф: агрессию не остановить разговорами
Киев • УНН
Российские войска нанесли массированные удары по Киеву, Днепру и другим регионам Украины, погибли 6 человек. Президент подчеркнул, что агрессора можно остановить только силой и решительными действиями.
Армия рф вечером пятницы и сегодня ночью нанесла удары по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой областях и другим регионам Украины. россию удастся заставить прекратить войну и обстрелы мирных городов благодаря силе и решительности, указал Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война
Как указал Президент, за прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам. В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова - и обычные жилые дома. Среди погибших ребенок.
В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки - ей было всего 14 лет.
Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости
Дополнение
В Днепре из-за ракетного удара рф ночью погибла жена и дочь полицейского. В целом в результате массированной атаки российских войск на Украину в ночь на 26 октября известно о шести жертвах и 27 раненых.