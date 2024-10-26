В небе над Украиной ПВО сбила почти половину из 91 российских дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
россия атаковала Украину 91 дроном и 6 ракетами различных типов в ночь на 26 октября. Силам ПВО удалось уничтожить 44 вражеских БПЛА в разных областях Украины, есть жертвы среди гражданского населения.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 44 из 91 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 25 октября. российские войска ударили шестью ракетами, в частности тремя баллистическими «Искандерами». Об этом в субботу сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 26 октября (с 19.00 25 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами неустановленного типа.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 98-ти средств воздушного нападения противника:
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
- 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл.- рф.);
- 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл. -РФ.);
- 91 вражеского БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - рф.).
Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения. Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях
Отмечается, что один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряно, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.
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