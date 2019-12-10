У НБУ пояснили, чому Україні підходить плаваючий курс

ukru
16:46 • 4433 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 32183 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 114885 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 108637 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 126937 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 125789 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127036 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171464 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268561 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262270 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.1 м/с
39 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 29395 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 70105 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 46356 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 88570 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 38297 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 114871 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 126922 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 125781 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 111194 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 123812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 9273 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 8777 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 38297 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 70105 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105932 перегляди
Актуальне
У НБУ пояснили, чому Україні підходить плаваючий курс

У НБУ пояснили, чому Україні підходить плаваючий курс

Київ • УНН

 • 34918 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Плаваючий курс є правильним режимом для України, оскільки дозволяє відповідати рівню економіки і не витрачати кошти на стабілізацію курсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

“Українці звикли постійно дивитися на таблички на вулицях з обмінним курсом гривні. Водночас і у випадку послаблення, і у випадку зміцнення гривні є ті, хто вважає це „зрадою“, а дії Національного банку, який не перешкоджає цьому, — незрозумілими та навіть шкідливими. Тож ми вирішили простою мовою пояснити, чому плаваючий курс є правильним режимом для України”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що до 2015 року в Україні був фіксований курс гривні. Це створювало ілюзію стабільності, щоб українці були спокійними, дивлячись на курс валют.

“Але ціна такої „стабільності“ була зависокою. Щоб утримувати курс на необґрунтованому рівні, витрачалися десятки мільярдів доларів міжнародних резервів. Фіксований курс та „спалювання“ резервів загалом шкодило фінансовій стабільності, призводило до криз, руйнувало довіру до економіки та гривні. За режиму плаваючого курсу, яка економіка — такий і курс. Якщо зростає експорт, є притік інвестицій, економіка розвивається, інфляція є низькою та стабільною, тоді гривня укріплюється. Якщо ціни на експортні товари падають, зменшуються поставки за кордон, інвестори не готові інвестувати і навпаки виводять дивіденди, інфляція різко зростає, населення не довіряє гривні, купуючи валюту, — гривня послаблюється”, — пояснили в пресслужбі.

Також зазначається, що фіксований курс Україні не по кишені, адже вона має малу відкриту економіку, де зовнішня торгівля становить значну частку ВВП і країна значно залежить від умов на зовнішніх ринках, на які не може вплинути.

“Чому НБУ не може зупинити зміцнення гривні, на яке зараз скаржаться українські експортери? Знову повертаємося до того, що курс має відповідати економіці. Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже — інтереси певних зацікавлених сторін. Відповідно втрачатиметься довіра як до НБУ, так і до національної валюти. Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту. Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах — в бік зростання”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, за оптимістичним прогнозом, відповідно до якого економіка зростатиме швидше, уряд закладає курс гривні на наступний рік у розмірі 24,8 грн/дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47