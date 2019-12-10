У НБУ пояснили, чому Україні підходить плаваючий курс

“Українці звикли постійно дивитися на таблички на вулицях з обмінним курсом гривні. Водночас і у випадку послаблення, і у випадку зміцнення гривні є ті, хто вважає це „зрадою“, а дії Національного банку, який не перешкоджає цьому, — незрозумілими та навіть шкідливими. Тож ми вирішили простою мовою пояснити, чому плаваючий курс є правильним режимом для України”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що до 2015 року в Україні був фіксований курс гривні. Це створювало ілюзію стабільності, щоб українці були спокійними, дивлячись на курс валют.

“Але ціна такої „стабільності“ була зависокою. Щоб утримувати курс на необґрунтованому рівні, витрачалися десятки мільярдів доларів міжнародних резервів. Фіксований курс та „спалювання“ резервів загалом шкодило фінансовій стабільності, призводило до криз, руйнувало довіру до економіки та гривні. За режиму плаваючого курсу, яка економіка — такий і курс. Якщо зростає експорт, є притік інвестицій, економіка розвивається, інфляція є низькою та стабільною, тоді гривня укріплюється. Якщо ціни на експортні товари падають, зменшуються поставки за кордон, інвестори не готові інвестувати і навпаки виводять дивіденди, інфляція різко зростає, населення не довіряє гривні, купуючи валюту, — гривня послаблюється”, — пояснили в пресслужбі.

Також зазначається, що фіксований курс Україні не по кишені, адже вона має малу відкриту економіку, де зовнішня торгівля становить значну частку ВВП і країна значно залежить від умов на зовнішніх ринках, на які не може вплинути.

“Чому НБУ не може зупинити зміцнення гривні, на яке зараз скаржаться українські експортери? Знову повертаємося до того, що курс має відповідати економіці. Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже — інтереси певних зацікавлених сторін. Відповідно втрачатиметься довіра як до НБУ, так і до національної валюти. Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту. Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах — в бік зростання”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, за оптимістичним прогнозом, відповідно до якого економіка зростатиме швидше, уряд закладає курс гривні на наступний рік у розмірі 24,8 грн/дол.