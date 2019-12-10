В НБУ объяснили, почему Украине подходит плавающий курс

"Украинцы привыкли постоянно смотреть на таблички на улицах с обменным курсом гривни. В то же время и в случае ослабления, и в случае укрепления гривны есть те, кто считает это "зрадой", а действия Национального банка, который не препятствует этому, - непонятными и даже вредными. Поэтому мы решили простым языком объяснить, почему плавающий курс является правильным режимом для Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что до 2015 года в Украине был фиксированный курс гривны. Это создавало иллюзию стабильности, чтобы украинцы были спокойными, смотря на курс валют.

"Но цена такой "стабильности" была высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. Фиксированный курс и "сжигание" резервов целом вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне. При режиме плавающего курса, какая экономика - такой и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, тогда гривна укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко возрастает, население не доверяет гривне, покупая валюту, - гривна ослабляется", - пояснили в пресс-службе.

Также отмечается, что фиксированный курс Украине не по карману, ведь она имеет малую открытую экономику, где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП и страна сильно зависит от условий на внешних рынках, на которые не может повлиять.

"Почему НБУ не может остановить укрепление гривны, на которое сейчас жалуются украинские экспортеры? Опять возвращаемся к тому, что курс должен отвечать экономике. Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не будет давать гривне крепнуть, а будет держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар, что будут думать бизнес и население? Они будут воспринимать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно - интересы определенных заинтересованных сторон. Согласно теряться доверие как к НБУ, так и к национальной валюте. Это означает, что все предпочтут инвестировать в иностранную валюту. Это только будет толкать курс гривны в сторону девальвации, а ценники в магазинах - в сторону увеличения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по оптимистическому прогнозу, согласно которому экономика будет расти быстрее, правительство закладывает курс гривны на следующий год в размере 24,8 грн/долл.