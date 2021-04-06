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У Національному музеї Катару впровадять україномовний аудіогід

У Національному музеї Катару впровадять україномовний аудіогід

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Під час офіційного візиту Президента України до Держави Катар перша леді Олена Зеленська відвідала Національний музей Катару, де з її ініціативи був підписаний Меморандум про впровадження першого на території цієї країни україномовного аудіогіда. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Деталі

Таких домовленостей було досягнуто після перемовин Олени Зеленської та голови катарської організації Qatar Museums шейхи Мейасси бінт Хамад Аль Тані. Зі свого боку шейха Мейасса підтримала ініціативу дружини Президента України та відзначила, що сподівається, що це лише перший крок у співпраці двох країн.

Цитата

“Ваша ініціатива спонукала мене замислитися, щоб у більшості українських музеїв активно лунала й арабська мова”, — звернулася до Олени Зеленської шейха Мейасса бінт Хамад Аль Тані.

Додатково

Під час перемовин Олени Зеленської та шейхи Мейасси бінт Хамад Аль Тані сторони обговорили низку конкретних проектів у культурній сфері. Зокрема, обмін досвідом між працівниками музейних установ двох країн, проведення спільних заходів в Україні та Державі Катар у галузі культури, мистецтва та моди, а також впровадження онлайн-виставок, які набули актуальності в часи COVID-19.

Нагадаємо

За даними Офісу Президента, Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

Як розповів Глава держави катарським ЗМІ, Україна і Катар планують підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також планується підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія. Представники України і Катару підписали меморандум про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський у Катарі зідзвонився із Джонсоном: говорили про ескалацію Росії, НАТО та візит в Україну

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