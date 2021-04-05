Україна і Катар підпишуть документи щодо взаємного визнання посвідчень водія
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна і Катар мають намір підписати низку двосторонніх документів, зокрема щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ, текст якого оприлюднила пресслужба Глави держави, передає УНН.
Цитата:
“Сьогодні ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також плануємо підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія”, - сказав Президент.
Деталі
Зі слів Зеленського, також буде підписано низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами.
“Упродовж кількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами. Це складна та наполеглива робота, за яку я вдячний причетним експертам профільних міністерств та установ України й Катару”, - додав Глава держави.
Доповнення
За даними Офісу Президента, Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.
Раніше повідомлялося, що під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.
За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.