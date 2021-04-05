Зеленський у Катарі зідзвонився із Джонсоном: говорили про ескалацію Росії, НАТО та візит в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Державі Катар, провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про ескалацію Росії, НАТО та саміт Кримської платформи, передає УНН.
Про загострення на Донбасі
Глава держави поінформував очільника уряду Великої Британії про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.
“Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам — членам НАТО та всій Європі”, — наголосив Володимир Зеленський і закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.
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Президент України подякував співрозмовнику за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.
“Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни “Великої сімки”, — сказав Володимир Зеленський.
Про НАТО
Лідери України та Великої Британії скоординували дії щодо реалізації євроатлантичного курсу нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є на сьогодні першочерговим пріоритетом України.
“Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України”, — сказав Володимир Зеленський.
Про візит в Україну
Лідери обговорили графік двостороннього політичного діалогу на поточний рік. Президент України запросив Бориса Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.