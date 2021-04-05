Зеленский в Катаре созвонился с Джонсоном: говорили об эскалации России, НАТО и визите в Украину

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53875 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74856 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110550 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146056 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196159 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193693 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280069 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328470 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157903 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143182 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Катаре созвонился с Джонсоном: говорили об эскалации России, НАТО и визите в Украину

Зеленский в Катаре созвонился с Джонсоном: говорили об эскалации России, НАТО и визите в Украину

Киев  •  УНН

 • 21102 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Государстве Катар, провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщили в Офисе Президента, говорили об эскалации России, НАТО и саммите Крымской платформы, передает УНН.

Об обострении на Донбассе

Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивание российского военного контингента у российско-украинской границы и попытки России сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пригласил Меркель на День Независимости Украины

Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Владимир Зеленский.

О НАТО

Лидеры Украины и Великобритании скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - сказал Владимир Зеленский.

О визите в Украину

Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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