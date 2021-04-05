Зеленский в Катаре созвонился с Джонсоном: говорили об эскалации России, НАТО и визите в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Государстве Катар, провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщили в Офисе Президента, говорили об эскалации России, НАТО и саммите Крымской платформы, передает УНН.
Об обострении на Донбассе
Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивание российского военного контингента у российско-украинской границы и попытки России сорвать реализацию Минских договоренностей.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пригласил Меркель на День Независимости Украины
Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Владимир Зеленский.
О НАТО
Лидеры Украины и Великобритании скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины.
"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - сказал Владимир Зеленский.
О визите в Украину
Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.