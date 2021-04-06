В Национальном музее Катара внедрят украиноязычный аудиогид
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время официального визита Президента Украины в Государство Катар первая леди Елена Зеленская посетила Национальный музей Катара, где по ее инициативе был подписан Меморандум о внедрении первого на территории этой страны украиноязычного аудиогида. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Детали
Такие договоренности были достигнуты после переговоров Елены Зеленская и главы катарской организации Qatar Museums шейхи Мейассы бинт Хамад Аль Тани. Со своей стороны шейха Мейасса поддержала инициативу супруги Президента Украины и отметила, что надеется, что это лишь первый шаг в сотрудничестве двух стран.
Цитата
“Ваша инициатива побудила меня задуматься, чтобы в большинстве украинских музеев активно звучала и арабский язык”, — обратилась к Елене Зеленская шейха Мейасса бинт Хамад Аль Тани.
Дополнительно
Во время переговоров Елены Зеленская и шейхи Мейассы бинт Хамад Аль Тани стороны обсудили ряд конкретных проектов в культурной сфере. В частности, обмен опытом между работниками музейных учреждений двух стран, проведение совместных мероприятий в Украине и Государстве Катар в области культуры, искусства и моды, а также внедрение онлайн-выставок, которые приобрели актуальность во времена COVID-19.
Напомним
По данным Офиса Президента, Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Елена Зеленской и украинской делегацией прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля.
Ранее сообщалось, что во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
Как рассказал Глава государства катарским СМИ, Украина и Катар планируют подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируется подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений. Представители Украины и Катара подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью.
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