Україна і Катар підписали меморандум про співробітництво щодо боротьби зі злочинністю

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“В рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Держави Катар, підписав з Халідом бен Халіфа бен Абдул Азіз Аль Тані Меморандум з МВС Катару про співробітництво України і Держави Катар у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю. Попереду - обмін досвідом та ефективне посилення співпраці”, - написав Аваков.

Доповнення

За даними Офісу Президента, Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

Як розповів Глава держави катарським ЗМІ, Україна і Катар планують підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також планується підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія.