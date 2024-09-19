У Нацбанку розповіли, що буде з цінами: тиск зберігатиметься найближчим часом
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про очікуване помірне зростання інфляції через збільшення попиту та витрат. Однак виважена політика НБУ сприятиме поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% у наступні роки.
Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, і інфляція буде помірно зростати через збільшення сукупного попиту, бюджетні видатки та підвищення витрат бізнесу. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.
Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться
Він зазначив, що інфляція буде помірно зростати у найближчі місяці через збільшення сукупного попиту, зумовленого бюджетними видатками, зростанням витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, а також підвищенням акцизів.
Однак виважена монетарна політика НБУ та зменшення зовнішнього цінового тиску сприятимуть поступовому сповільненню інфляції та її поверненню до цілі 5% упродовж наступних років. Для досягнення цілі НБУ, зокрема, підтримуватиме контрольовану ситуацію на валютному ринку
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