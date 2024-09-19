В Нацбанке рассказали, что будет с ценами: давление будет сохраняться в ближайшее время

Давление на цены будет сохраняться в ближайшее время, и инфляция будет умеренно расти из-за увеличения совокупного спроса, бюджетные расходы и повышение расходов бизнеса. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.

Давление на цены будет сохраняться в ближайшее время, однако в следующем году инфляция замедлится - сказал Пышный.

Он отметил, что инфляция будет умеренно расти в ближайшие месяцы из-за увеличения совокупного спроса, обусловленного бюджетными расходами, ростом расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, а также повышением акцизов.

Однако взвешенная монетарная политика НБУ и уменьшение внешнего ценового давления будут способствовать постепенному замедлению инфляции и ее возвращению к цели 5% в течение следующих лет. Для достижения цели НБУ, в частности, будет поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке - добавил он.

Напомним,

Заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий заявил, что сложные погодные условия не имели значительного влияния на урожай и цены сельхозкультур в Украине в этом году. Однако последствия могут быть ощутимыми в 2025 году, особенно для озимых культур.