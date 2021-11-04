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У НАТО обговорили реінтеграцію українських жінок-військових у громадянське життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У четвер за підтримки Програми НАТО “Наука заради миру і безпеки” експерти з Канади, США та України провели семінар, присвячений дослідженням щодо поліпшення реінтеграції українських жінок-військовослужбовців у цивільне життя, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Альянсу.

У НАТО обговорили реінтеграцію українських жінок-військових у громадянське життя

Цитата

“Підхід з урахуванням гендерних аспектів до реінтеграції жінок-військовослужбовців в їхнє цивільне життя — не розкіш. Він необхідний для розробки відповідної політики на підтримку такого ключового процесу особистого розвитку”, — заявив помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віль за підсумками заходу.

Деталі

Повідомляється, що обговорення між науковцями, фахівцями в галузі психічного здоров’я та політиками було продиктовано свідченнями колишніх військовослужбовців операції об’єднаних сил України, які повернулися до цивільного життя після служби.

Існуючі дослідження показують, що більшість колишніх військовослужбовців успішно реінтегруються в цивільне життя і отримують адекватний доступ до ефективної підтримки. Однак деякі як і раніше відчувають серйозні труднощі в різних аспектах свого життя, таких як розвиток формування ідентичності, робота, фінанси і психічне здоров’я, зазначають в Альянсі. Це має очевидні несприятливі наслідки для окремих осіб і суспільства в цілому.

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Зазначається, що розширення участі жінок і їх інтеграція в армію є головним пріоритетом для союзників по НАТО і багатьох їхніх країн-партнерів в рамках порядку денного “Жінки, мир і безпека”. При цьому урядам і місцевим громадам необхідно розуміти особливі потреби жінок після служби, щоб розробити всеосяжну політику для підтримки ефективної реінтеграції в громадянське життя.

“Ця проблема стала особливо актуальною для країни-партнера НАТО України після незаконної і нелегітимної анексії Криму Росією в 2014 році”, — зазначили в НАТО.

У пресслужбі зазначили, що спільна робоча група НАТО-Україна з наукового та екологічного співробітництва в 2019 році визначила тему “Жінки, мир і безпека” в якості пріоритетної для наукового співробітництва, що призвело до проведення великих досліджень за підтримки Програми НАТО “Наука для миру і безпеки” і до проведення даного семінару. Програма також підтримує наукове співробітництво між експертами з України та країн НАТО в багатьох інших областях, включаючи боротьбу з тероризмом, передові технології, кіберзахист, енергетичну безпеку і захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних агентів.

Додамо

Відповідно до даних з відкритих джерел інформації, станом на 2020 рік у Збройних Силах України проходить службу 31 757 жінок, що становить 15,6% від загальної кількості військовослужбовців.

У порівнянні з 2014 роком, коли кількість жінок-військовослужбовців трохи перевищувала 14 тисяч, в 2020 році їхня кількість збільшилася більш ніж в два рази.

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