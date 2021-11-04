В НАТО обсудили реинтеграцию украинских женщин-военных в гражданскую жизнь

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“Подход с учетом гендерных аспектов к реинтеграции женщин-военнослужащих в их гражданскую жизнь — не роскошь. Он необходим для разработки соответствующей политики в поддержку такого ключевого процесса личного развития”, — заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Виль по итогам мероприятия.

Детали

Сообщается, что обсуждения между учеными, специалистами в области психического здоровья и политиками была продиктована свидетельствами бывших военнослужащих Операции объединенных сил Украины, вернувшихся к гражданской жизни после службы.

Существующие исследования показывают, что большинство бывших военнослужащих успешно реинтегрируются в гражданскую жизнь и получают адекватный доступ к эффективной поддержке. Однако некоторые по-прежнему испытывают серьезные трудности в различных аспектах своей жизни, таких как развитие формирование идентичности, работа, финансы и психическое здоровье, отмечают в Альянсе. Это имеет очевидные неблагоприятные последствия для отдельных лиц и общества в целом.

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Отмечается, что расширение участия женщин и их интеграция в армию является главным приоритетом для союзников по НАТО и многих их стран-партнеров в рамках повестки “Женщины, мир и безопасность”. При этом правительствам и местным сообществам необходимо понимать особые потребности женщин после службы, чтобы разработать всеобъемлющую политику для поддержки эффективной реинтеграции в гражданскую жизнь.

“Эта проблема стала особенно актуальной для страны-партнера НАТО Украины после незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией в 2014 году”, — отметили в НАТО.

В пресс-службе отметили, что совместная рабочая группа НАТО-Украина по научному и экологическому сотрудничеству в 2019 году определила тему “Женщины, мир и безопасность” в качестве приоритетной для научного сотрудничества, что привело к проведению обширных исследований при поддержке Программы НАТО “Наука для мира и безопасности” и к проведению данного семинара. Программа также поддерживает научное сотрудничество между экспертами из Украины и стран НАТО во многих других областях, включая борьбу с терроризмом, передовые технологии, киберзащиту, энергетическую безопасность и защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных агентов.

Добавим

Согласно данным из открытых источников информации, по состоянию на 2020 год в Вооруженных Силах Украины проходит службу 31 757 женщин, что составляет 15,6% от общего количества военнослужащих.

По сравнению с 2014 годом, когда количество женщин-военнослужащих немного превышало 14 тысяч, в 2020 году их количество увеличилось более чем в два раза.