В НАТО обсудили реинтеграцию украинских женщин-военных в гражданскую жизнь

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 24303 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 50954 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 73897 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 226545 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129760 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 398246 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315851 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214824 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244827 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255503 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 10311 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10886 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 6246 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 6722 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 17347 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 3064 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 138169 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 226545 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 398246 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258981 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10987 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21054 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49647 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74484 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59440 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В НАТО обсудили реинтеграцию украинских женщин-военных в гражданскую жизнь

Киев • УНН

 • 19769 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В четверг при поддержке программы НАТО “Наука ради мира и безопасности” эксперты из Канады, США и Украины провели семинар, посвященный исследованиям по улучшению реинтеграции украинских женщин-военнослужащих в гражданскую жизнь, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Альянса.

В НАТО обсудили реинтеграцию украинских женщин-военных в гражданскую жизнь

Цитата

“Подход с учетом гендерных аспектов к реинтеграции женщин-военнослужащих в их гражданскую жизнь — не роскошь. Он необходим для разработки соответствующей политики в поддержку такого ключевого процесса личного развития”, — заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Виль по итогам мероприятия.

Детали

Сообщается, что обсуждения между учеными, специалистами в области психического здоровья и политиками была продиктована свидетельствами бывших военнослужащих Операции объединенных сил Украины, вернувшихся к гражданской жизни после службы.

Существующие исследования показывают, что большинство бывших военнослужащих успешно реинтегрируются в гражданскую жизнь и получают адекватный доступ к эффективной поддержке. Однако некоторые по-прежнему испытывают серьезные трудности в различных аспектах своей жизни, таких как развитие формирование идентичности, работа, финансы и психическое здоровье, отмечают в Альянсе. Это имеет очевидные неблагоприятные последствия для отдельных лиц и общества в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия: женщина — министр обороны сейчас не будет принята в обществе

Отмечается, что расширение участия женщин и их интеграция в армию является главным приоритетом для союзников по НАТО и многих их стран-партнеров в рамках повестки “Женщины, мир и безопасность”. При этом правительствам и местным сообществам необходимо понимать особые потребности женщин после службы, чтобы разработать всеобъемлющую политику для поддержки эффективной реинтеграции в гражданскую жизнь.

“Эта проблема стала особенно актуальной для страны-партнера НАТО Украины после незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией в 2014 году”, — отметили в НАТО.

В пресс-службе отметили, что совместная рабочая группа НАТО-Украина по научному и экологическому сотрудничеству в 2019 году определила тему “Женщины, мир и безопасность” в качестве приоритетной для научного сотрудничества, что привело к проведению обширных исследований при поддержке Программы НАТО “Наука для мира и безопасности” и к проведению данного семинара. Программа также поддерживает научное сотрудничество между экспертами из Украины и стран НАТО во многих других областях, включая борьбу с терроризмом, передовые технологии, киберзащиту, энергетическую безопасность и защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных агентов.

Добавим

Согласно данным из открытых источников информации, по состоянию на 2020 год в Вооруженных Силах Украины проходит службу 31 757 женщин, что составляет 15,6% от общего количества военнослужащих.

По сравнению с 2014 годом, когда количество женщин-военнослужащих немного превышало 14 тысяч, в 2020 году их количество увеличилось более чем в два раза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06