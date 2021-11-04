Арахамія: жінка - міністр оборони зараз не буде прийнята в суспільстві

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Так, говорячи про призначення міністром оборони Олексія Резнікова, Арахамія зазначав, що міністр оборони не повинен мати, зокрема, військової освіти та перебувати на службі. Також він згадав, що чимало міністрів оборони в європейських країнах НАТО є жінками.

Журналісти поцікавились, чи розглядалась можливість призначити жінку міністром оборони.

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“Ми вважали, що жінка міністр оборони зараз не буде прийнята в суспільстві взагалі, тому що суспільство не звикло. Ви ж бачите навіть зараз питання по Резнікову, він фактично військовозобов’язаний, але зараз не військовий, і вже ми маємо питання. А якщо це була б жінка, то взагалі сказали б: “війна на дворі, а ви жінку ставите”. Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок, можливо через декілька років може бути і жінка – міністр оборони, але зараз прийняття суспільства немає такого”, - заявив нардеп.

Додамо

Верховна Рада у четвер підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.