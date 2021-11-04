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Арахамія: жінка - міністр оборони зараз не буде прийнята в суспільстві

Київ • УНН

 • 17779 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія вважає, що жінка – міністр оборони на сьогодні не буде прийнята українським суспільством. Таку думку він висловив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

Арахамія: жінка - міністр оборони зараз не буде прийнята в суспільстві

Деталі

Так, говорячи про призначення міністром оборони Олексія Резнікова, Арахамія зазначав, що міністр оборони не повинен мати, зокрема, військової освіти та перебувати на службі. Також він згадав, що чимало міністрів оборони в європейських країнах НАТО є жінками.

Журналісти поцікавились, чи розглядалась можливість призначити жінку міністром оборони.

Цитата

“Ми вважали, що жінка міністр оборони зараз не буде прийнята в суспільстві взагалі, тому що суспільство не звикло. Ви ж бачите навіть зараз питання по Резнікову, він фактично військовозобов’язаний, але зараз не військовий, і вже ми маємо питання. А якщо це була б жінка, то взагалі сказали б: “війна на дворі, а ви жінку ставите”. Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок, можливо через декілька років може бути і жінка – міністр оборони, але зараз прийняття суспільства немає такого”, - заявив нардеп.

Додамо

Верховна Рада у четвер підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

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