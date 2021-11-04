Арахамия: женщина - министр обороны сейчас не будет принята в обществе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что женщина - министр обороны сейчас не будет принята украинским обществом. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, говоря о назначении министром обороны Алексея Резникова, Арахамия отмечал, что министр обороны не должен иметь, в частности, военного образования и находиться на службе. Также он упомянул, что многие министры обороны в европейских странах НАТО являются женщинами.
Журналисты поинтересовались, рассматривалась ли возможность назначить женщину министром обороны.
Цитата
“Мы считали, что женщина министр обороны сейчас не будет принята в обществе вообще, потому что общество не привыкло. Вы же видите даже сейчас вопросы по Резникову, он фактически военнообязанный, но сейчас не военный, и уже мы имеем вопрос. А если это была бы женщина, то вообще сказали бы: “война на дворе, а вы женщину ставите”. Мы считаем, что это должен быть какой-то эволюционный шаг, возможно через несколько лет может быть и женщина - министр обороны, но сейчас принятия общества нет такого”, - заявил нардеп.
Добавим
Верховная Рада в четверг поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.