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У НАБУ заявили, що зміни до КПК заблокують роботу бюро

У НАБУ заявили, що зміни до КПК заблокують роботу бюро

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Робота Національного антикорупційного бюро України може бути заблокована вже у листопаді в разі підписання Президентом України змін до низки процесуальних кодексів, в тому числі, до Кримінального процесуального кодексу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

"Підписання Президентом України Закону №6232 призведе до колапсу в роботі НАБУ та інших органів досудового розслідування та паралізує систему правосуддя України", - йдеться у повідомленні бюро.

У зв’язку з цим, НАБУ закликало Президента у жодному разі не підписувати відповідний закон у поточній редакції.

Зміни до КПК, вважають у відомстві, мають бути допрацьовані після проведення відповідних консультацій з усіма суб’єктами кримінального процесу.

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Як поінформували у бюро, вони звернулися до голови Комітету ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з проханням невідкладно ініціювати питання щодо внесення змін до Перехідних положень КПК України, а саме - виключити обмеження щодо двох років розслідування органами прокуратури кримінальних проваджень, підслідних НАБУ, що дасть можливість прокурорам завершити їхні розслідування, розпочаті до грудня 2015 року, а Національному бюро - продовжувати ефективно виконувати свою роботу.

Крім того, підкреслили у НАБУ, велике занепокоєння викликає очікуване закінчення 20 листопада цього року повноважень слідчих органів прокуратури по здійсненню досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року, а це близько 3,5 тисяч проваджень.

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У відомстві наголосили, що передача такої кількості проваджень до НАБУ, в штаті якого працює близько 200 детективів, фактично зупинить усі поточні розслідування бюро щодо топ-корупціонерів.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232) у другому читанні та в цілому.

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