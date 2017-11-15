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В НАБУ заявили, что изменения в УПК заблокируют работу бюро

В НАБУ заявили, что изменения в УПК заблокируют работу бюро

Киев  •  УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Работа Национального антикоррупционного бюро Украины может быть заблокирована уже в ноябре в случае подписания Президентом Украины изменений в ряд процессуальных кодексов, в том числе, в Уголовный процессуальный кодекс, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"Подписание Президентом Украины Закона №6232 приведет к коллапсу в работе НАБУ и других органов досудебного расследования и парализует систему правосудия Украины", - говорится в сообщении бюро.

В связи с этим, НАБУ призвало Президента ни в коем случае не подписывать соответствующий закон в текущей редакции.

Изменения в УПК, считают в ведомстве, должны быть доработаны после проведения соответствующих консультаций со всеми субъектами уголовного процесса.

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Как сообщили в бюро, они обратились к председателю Комитета ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с просьбой безотлагательно инициировать вопрос о внесении изменений в Переходные положения УПК Украины, а именно - исключить ограничения в отношении двух лет расследования органами прокуратуры уголовных производств, подследственных НАБУ, что позволит прокурорам завершить их расследования, начатые до декабря 2015 года, а Национальному бюро - продолжать эффективно выполнять свою работу.

Кроме того, подчеркнули в НАБУ, большое беспокойство вызывает ожидаемое истечение 20 ноября этого года полномочий следственных органов по осуществлению предварительного расследования по уголовным производствах, которые относятся к подследственности НАБУ и зарегистрированны до декабря 2015 года, а это около 3500 производств.

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В ведомстве отметили, что передача такого количества производств в НАБУ, в штате которого работает около 200 детективов, фактически остановит все текущие расследования бюро относительно топ-коррупционеров.

Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (реестр. №6232) во втором чтении и в целом.

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