У МЗС Угорщини уточнили, що Сійярто проведе зустріч із Качкою, а не Сибігою
Київ • УНН
Цього тижня у Будапешті відбудеться зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з віцепрем'єром України Тарасом Качкою. Переговори, що заплановані на четвер, 11 вересня, стосуватимуться питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Цього тижня в Будапешті має відбутися зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з віцепрем’єром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга участі в переговорах не братиме. Про це інформує УНН з посиланням на Telex.
За наявною інформацією, український уряд врешті-решт делегував на переговори в Будапешті, які, як очікується, відбудуться в четвер, віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку", - повідомили у МЗС Угорщини.
Очікується, що переговори проведуть у четвер, 11 вересня.
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з Петером Сійярто, обговоривши візит Тараса Качки до Будапешта та подальші двосторонні контакти. Сибіга поінформував про ескалацію терору з боку рф та наголосив на потребі консолідованої підтримки.