Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
16:05 • 11098 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 18797 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 13174 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 41371 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 70488 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 59605 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 36235 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30181 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29215 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
У МЗС Угорщини уточнили, що Сійярто проведе зустріч із Качкою, а не Сибігою

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Цього тижня у Будапешті відбудеться зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з віцепрем'єром України Тарасом Качкою. Переговори, що заплановані на четвер, 11 вересня, стосуватимуться питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У МЗС Угорщини уточнили, що Сійярто проведе зустріч із Качкою, а не Сибігою

Цього тижня в Будапешті має відбутися зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з віцепрем’єром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга участі в переговорах не братиме. Про це інформує УНН з посиланням на Telex.  

За наявною інформацією, український уряд врешті-решт делегував на переговори в Будапешті, які, як очікується, відбудуться в четвер, віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку", - повідомили у МЗС Угорщини.

- повідомили у МЗС Угорщини.

Очікується, що переговори проведуть у четвер, 11 вересня.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з Петером Сійярто, обговоривши візит Тараса Качки до Будапешта та подальші двосторонні контакти. Сибіга поінформував про ескалацію терору з боку рф та наголосив на потребі консолідованої підтримки.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Угорщина
Будапешт
Україна