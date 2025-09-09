$41.250.03
19:32 • 3368 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 11149 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 18856 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 13206 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 41400 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 70528 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59627 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36242 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30187 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29222 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой

Киев • УНН

На этой неделе в Будапеште состоится встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером Украины Тарасом Качкой. Переговоры, запланированные на четверг, 11 сентября, будут касаться вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.

На этой неделе в Будапеште должна состояться встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига участия в переговорах принимать не будет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telex.  

По имеющейся информации, украинское правительство в конце концов делегировало на переговоры в Будапеште, которые, как ожидается, состоятся в четверг, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку", - сообщили в МИД Венгрии.

- сообщили в МИД Венгрии.

Ожидается, что переговоры пройдут в четверг, 11 сентября.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с Петером Сийярто, обсудив визит Тараса Качки в Будапешт и дальнейшие двусторонние контакты. Сибига проинформировал об эскалации террора со стороны РФ и подчеркнул необходимость консолидированной поддержки.

Вита Зеленецкая

