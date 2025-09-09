В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой
Киев • УНН
На этой неделе в Будапеште состоится встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером Украины Тарасом Качкой. Переговоры, запланированные на четверг, 11 сентября, будут касаться вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.
На этой неделе в Будапеште должна состояться встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига участия в переговорах принимать не будет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telex.
По имеющейся информации, украинское правительство в конце концов делегировало на переговоры в Будапеште, которые, как ожидается, состоятся в четверг, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку", - сообщили в МИД Венгрии.
Ожидается, что переговоры пройдут в четверг, 11 сентября.
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с Петером Сийярто, обсудив визит Тараса Качки в Будапешт и дальнейшие двусторонние контакты. Сибига проинформировал об эскалации террора со стороны РФ и подчеркнул необходимость консолидированной поддержки.