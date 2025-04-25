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У МЗС розповіли, чи йдеться у принципових позиціях України про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Георгій Тихий заявив, що гарантії безпеки передбачають посилення України для захисту від загроз. Питання НАТО залишається актуальним, триває робота над гарантіями безпеки.

У МЗС розповіли, чи йдеться у принципових позиціях України про гарантії безпеки

Гарантії безпеки є серед основних трьох принципів України, зокрема, в пункті щодо обороноздатності держави, який передбачає посилення країни в рамках міжнародної співпраці для захисту від зовнішніх загроз. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Гарантії безпеки згадуються в цих трьох пунктах, насправді і в другому пункті, в якому йдеться про обороноздатність України, бо ми розуміємо, що будь-які гарантії безпеки вони передбачатимуть посилення України в якомусь вигляді, в якому б це не було. І так само третій пункт про те, що жодна третя країна не має права вето на вибір України з союзів і альянсів, це в тому числі про це 

- пояснив Тихий.

Речник МЗС додав, що питання НАТО не може бути зняте з порядку денного, оскільки це є вибором українського народу, закріпленим у Конституції. Він також зазначив, що наразі ведеться робота над конкретними пакетами довгострокових гарантій безпеки, включаючи можливість розміщення в Україні міжнародних контингентів для стримування російської агресії.

Україна не стане членом НАТО, розмови про вступ до Альянсу стали причиною війни - Трамп25.04.25, 15:03 • 2840 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що курс України на вступ до Альянсу залишається незмінним після саміту у Вашингтоні. За його словами, коли в НАТО говорили, що Україна одного дня членом Альянсу, ніхто не обіцяв, що це буде частиною мирної угоди.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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