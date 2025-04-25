В МИД рассказали, идет ли речь в принципиальных позициях Украины о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности являются одним из основных трех принципов Украины, в частности, в пункте об обороноспособности государства, который предусматривает усиление страны в рамках международного сотрудничества для защиты от внешних угроз. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Гарантии безопасности упоминаются в этих трех пунктах, на самом деле и во втором пункте, в котором говорится об обороноспособности Украины, потому что мы понимаем, что любые гарантии безопасности будут предусматривать усиление Украины в каком-то виде, в каком бы это ни было. И так же третий пункт о том, что ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украины из союзов и альянсов, это в том числе об этом - пояснил Тихий.

Спикер МИД добавил, что вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня, поскольку это является выбором украинского народа, закрепленным в Конституции. Он также отметил, что сейчас ведется работа над конкретными пакетами долгосрочных гарантий безопасности, включая возможность размещения в Украине международных контингентов для сдерживания российской агрессии.

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Напомним

Ранее УНН писал, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что курс Украины на вступление в Альянс остается неизменным после саммита в Вашингтоне. По его словам, когда в НАТО говорили, что Украина однажды станет членом Альянса, никто не обещал, что это будет частью мирного соглашения.