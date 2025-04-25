В МИД рассказали, идет ли речь в принципиальных позициях Украины о гарантиях безопасности
Киев • УНН
Георгий Тихий заявил, что гарантии безопасности предусматривают усиление Украины для защиты от угроз. Вопрос НАТО остается актуальным, продолжается работа над гарантиями безопасности.
Гарантии безопасности являются одним из основных трех принципов Украины, в частности, в пункте об обороноспособности государства, который предусматривает усиление страны в рамках международного сотрудничества для защиты от внешних угроз. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Гарантии безопасности упоминаются в этих трех пунктах, на самом деле и во втором пункте, в котором говорится об обороноспособности Украины, потому что мы понимаем, что любые гарантии безопасности будут предусматривать усиление Украины в каком-то виде, в каком бы это ни было. И так же третий пункт о том, что ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украины из союзов и альянсов, это в том числе об этом
Спикер МИД добавил, что вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня, поскольку это является выбором украинского народа, закрепленным в Конституции. Он также отметил, что сейчас ведется работа над конкретными пакетами долгосрочных гарантий безопасности, включая возможность размещения в Украине международных контингентов для сдерживания российской агрессии.
Украина не станет членом НАТО, разговоры о вступлении в Альянс стали причиной войны - Трамп25.04.25, 15:03 • 2576 просмотров
Напомним
Ранее УНН писал, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что курс Украины на вступление в Альянс остается неизменным после саммита в Вашингтоне. По его словам, когда в НАТО говорили, что Украина однажды станет членом Альянса, никто не обещал, что это будет частью мирного соглашения.