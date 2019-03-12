У МЗС прийняли вірчі грамоти від польського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У МЗС України прийняли копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"Заступник Міністра Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького", - сказано у повідомлені.
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Як повідомляв УНН, посол Польщі Ян Пєкло завершив свою каденцію в Україні. 8 березня на його посаду Польща офіційно висунула кандидатуру Бартоша Ціхоцького.
Раніше польський дипломат Бартош Ціхоцький заявив, що поляки є найбільшими союзниками українців, а українське суспільство не розуміє змін, які відбулись у Польщі.