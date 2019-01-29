Посол Польщі Пєкло завершує свою каденцію в Україні

“Сьогодні офіційно попрощався чи, вірніше, сказав „до побачення“ Яну Пєкло, який завершує свою каденцію у якості надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні”, — заявив Боднар.

Він додав, що два останніх роки їм доводилося тісно контактувати, плідно співпрацювати та вирішувати непрості питання.

“Як і для багатьох в Україні, для мене Ян був і залишається добрим другом нашої країни, гідним представником Польського народу, природженим аналітиком, непересічною творчою особистістю. Доброго повернення і успіхів на Батьківщині, шановний пане Посол!” — написав Боднар.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що посол Польщі в Україні Ян Пєкло буде звільнений з посади.

Пізніше президент Польщі назвав претендента на місце посла Пєкла.