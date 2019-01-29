Посол Польши Пекло завершает свою каденцию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Посол Польши Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Facebook, сообщает УНН.
“Сегодня официально попрощался или, вернее, сказал „до свидания“ Яну Пекло, который завершает свою каденцию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине”, — заявил Боднар.
Он добавил, что два последних года им приходилось тесно контактировать, плодотворно сотрудничать и решать непростые вопросы.
“Как и для многих в Украине, для меня Ян был и остается хорошим другом нашей страны, достойным представителем Польского народа, прирожденным аналитиком, незаурядной творческой личностью. Хорошего возврата и успехов на родине, уважаемый господин Посол!” — написал Боднар.
Напомним, 20 декабря стало известно, что посол Польши в Украине Ян Пекло будет освобожден от должности.
Позже президент Польши назвал претендента на место посла Пекло.