Посла Польщі в Україні звільнили з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Посол Польщі в Україні Ян Пєкло буде звільнений з посади 31 січня 2019 року. Про це йдеться в постанові президента Польщі Анджея Дуди від 4 грудня, опублікованій 19 грудня в польському урядовому віснику "Польський монітор", передає УНН.
"На підставі статті 133 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року, я звільняю пана Яна Пєкло від 31 січня 2019 року з посади надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні", - йдеться в документі.
Рішення про звільнення посла містить також підпис прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.
Як зазначив голова кабінету президента Кшиштоф Щерський Польському радіо, звільнення посла, що відбулося на підставі клопотання міністра закордонних справ Польщі, "не має нічого спільного з оцінкою польсько-українських відносин".
"Планується підвищення рангу представництва Польщі у Києві; маю надію, що українська сторона швидко прийме наступника і тоді ця зміна буде плавною", - додав він.
Як повідомляв УНН, напередодні Боснія і Герцеговина відправили у відставку понад 20 послів, серед них і з України.
Крім того, в Україні зміниться посол Японії.