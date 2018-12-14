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В Україні зміниться посол Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Посол Японії в Україні Шігекі Сумі завершує свою каденцію на цій посаді і повертається на батьківщину. Про це повідомив у Facebook Прем'єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками зустрічі з японським дипломатом, передає УНН.

В Україні зміниться посол Японії

"Пан посол (Шігекі Сумі - ред.) повертається на батьківщину – завершується термін його дипломатичної роботи в Україні. Тож наша зустріч – добра нагода подякувати і йому, і уряду Японії, який протягом останніх 4 років активно підтримував нас – і політично, і економічно", - зазначив Гройсман.

Шегекі Сумі нагадав, що приїхав в Україну одразу після Революції Гідності. "Японія завжди захищала принципи територіальної цілісності України, засуджувала анексію Криму і агресію на Донбасі. Запевняю, що і надалі ця позиція буде незмінною", - сказав дипломат.

Додамо, за даними японських ЗМІ, на початку грудня уряд Японії призначив нового посла Японії в Україні. Ним став 63-річний Такаші Курай (Takashi Kurai), який був послом Японії в Пакистані з лютого 2016 року.

Як зазначили у прес-службі Кабміну, протягом останніх чотирьох років уряд Японії виділив фінансову допомогу Україні обсягом понад 1,7 млрд дол. Окремо виділено понад 40 млн дол. безвідплатної прямої допомоги на проекти відбудови східних регіонів України та реабілітації постраждалого населення.

Прямі іноземні інвестиції з Японії в Україну, станом на 1 липня 2018 року, становили 144,2 млн дол. А з урахуванням прямих інвестицій філій японських корпорацій, розташованих в Європі, японські інвестиції в економіку України сягають 300 млн дол.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр Японії надіслав особисте послання Президенту Петру Порошенку.

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